MÉMOIRE : Le futur Mémorial national des victimes de l’esclavage aux jardins du Trocadéro

Le 27 avril 2018, à l’occasion du 170ème anniversaire de la signature du décret d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, le Président de la République Emmanuel Macron s’est engagé à faire ériger à Paris un mémorial qui rende hommage aux victimes de l’esclavage.

Le 20 septembre 2023 s’est tenue, au ministère des Outre-mer, une réunion du comité de pilotage, sous la co-présidence du ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier et de Serge Romana, président de la Fondation Esclavage et réconciliation, concernant le mémorial des victimes de l’esclavage. Le lieu d’implantation de ce Mémorial a été validé par l’ensemble des membres du COPIL et se situera dans les jardins du Trocadéro. La Maire de Paris, Anne Hidalgo, a confirmé la mise à disposition de ce site emblématique pour y créer un « jardin mémoriel ». La portée symbolique est forte puisqu’il s’agit du site où a été proclamée et signée la Déclaration des droits de l’Homme en 1948 et où se trouve le musée de l’Homme, devenu depuis 2017 un haut lieu d’éducation contre le racisme. Située au cœur de la capitale française, cette œuvre architecturale rendra un hommage universel à la mémoire des 4 millions d’esclaves des anciennes colonies françaises et de façon plus globale à la mémoire des millions de victimes de la traite et de l’esclavage de par le monde. L’État, en collaboration avec la Ville de Paris, lancera une procédure de mise en concurrence permettant à des artistes et paysagistes de transmettre des propositions mettant en valeur près de 200.000 noms d’esclaves affranchis en 1848 en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, et en Martinique. L’Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture (OPPIC) assurera la maitrise d’ouvrage déléguée. Le futur Mémorial national aura une portée pédagogique avec un prolongement de la démarche sous une forme numérique. Une attention particulière sera portée à la jeunesse, afin de rendre accessible cette approche mémorielle aux futurs citoyens, qu’ils soient dans l’hexagone ou dans les Outre-mer. _Vx

133 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter