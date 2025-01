Madchella : La Beach Party à ne pas manquer au Coco Beach avec Mad Events

Le dimanche 26 janvier, la plage de la Baie Orientale accueillira la toute première édition de la MadChella, un événement inédit signé Mad Events. Inspirée du légendaire festival Coachella, cette soirée promet de réunir musique, ambiance bohème et festivités dans un cadre idyllique. Le Coco Beach, célèbre pour son emplacement de rêve et ses eaux turquoise, offrira le décor parfait pour cette expérience exceptionnelle.

Pour cette édition inaugurale, Mad Events a rassemblé des artistes de talent issus de la scène musicale caribéenne et locale. En tête d’affiche, Natoxie, DJ martiniquais de renom, célèbre pour ses productions caribéennes et ses collaborations internationales. Il sera accompagné de Tkrys, DJ guadeloupéen apprécié pour son style éclectique et ses mix à succès sur YouTube. La scène vibrera également grâce aux performances des talents locaux The Edge, John Andres, Maestro, Classy D et Big Boss, offrant un open format musical capable de vous faire danser jusqu’en début de soirée.

Cet événement marquera également l’anniversaire de Yohan Cohen, cofondateur de Mad Events aux côtés de Thomas Muguet. Une occasion parfaite d’allier célébration et innovation dans un cadre festif mémorable. Les participants sont invités à se plonger dans l’ambiance bohème et chic de la MadChella, avec un dress code mêlant élégance, rétro et vintage.

Les billets pour cet événement unique sont disponibles en prévente à partir de $20 via Sparta, ainsi que chez les partenaires Coco Beach, Buzz et Nova Bar. Pour une expérience exclusive, il est possible de réserver un lounge ou une table VIP (voir infos).

Grâce à ses sponsors prestigieux, la MadChella s’impose comme la première Beach Party incontournable de l’année. Rendez-vous le dimanche 26 janvier au Coco Beach pour une journée rythmée par le soleil, la musique et l’élégance.

Infos et réservations VIP : 0690 76 01 53

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter