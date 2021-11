Lutte contre la pêche informelle : Bilan des contrôles effectués dans les Iles du Nord au mois d’octobre

Les services de l’État, le gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin et l’Agence Territoriale de l’Environnement de la Collectivité de Saint-Barthélemy, sont amenés, dans le cadre du plan régional de contrôle des pêches (PRCP), à organiser et coordonner des opérations de contrôles aléatoires des navires et des personnes en activité de pêche, de distribution ou de vente des produits de la pêche.

Dans ce cadre, au cours du mois d’octobre, les différentes opérations de contrôles ont abouti à l’établissement, sur Saint-Martin, de trois procès-verbaux d’appréhension des produits de la pêche et des équipements utilisés à cette fin et, sur Saint-Barthélemy, à quatre procès-verbaux d’appréhension.

La totalité des produits de la pêche et des équipements ainsi appréhendés ont fait l’objet de saisies. L’objectif affiché de ces contrôles est à la fois de préserver la ressource halieutique et de réduire la concurrence déloyale qu’engendre cette activité vis-à-vis des pêcheurs professionnels de ces deux îles.