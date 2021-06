Les sanitaires de l’école Aline Hanson en cours de réparation : L’école restera fermée vendredi 11 juin 2021

Comme chaque année au moment des grandes vacances, la Collectivité prévoit d’intervenir en juillet et août dans les établissements scolaires, afin de réaliser des travaux complémentaires aux travaux de rénovation déjà menés ces dernières années dans les 18 établissements de Saint-Martin. Un planning de travaux regroupant l’ensemble des interventions urgentes à réaliser dans le parc scolaire est en cours d’élaboration en lien avec les chefs d’établissements et leur sera présenté d’ici la fin du mois de juin.

La délégation au développement Durable est missionnée sur la bonne marche de ces travaux en lien avec les équipes des services techniques et les entreprises prestataires de la Collectivité. En effet, comme à chaque période de grandes vacances, il convient de réaliser des travaux de remise en conformité et des travaux d’appoint dans les établissements scolaires concernés.

C’est le cas de l’école Aline Hanson dont les sanitaires subissent des fuites à répétition depuis plusieurs semaines, en raison de la vétusté des installations. Il s’agit dans ce cas précis de réparer ces fuites au plus vite pour terminer l’année scolaire et d’engager dans un second temps un chantier plus conséquent qui consiste à réhabiliter les installations sanitaires. Il en sera de même dans les autres établissements scolaires présentant des problèmes de ce type.

Alors que l’école Aline Hanson a été dans l’obligation de fermer ses portes ce jeudi 10 juin suite à une fuite survenue à l’étage du bâtiment au cours de la pause méridienne, la Collectivité a demandé l’intervention immédiate d’un plombier. Ce dernier a débuté ses travaux ce jeudi, une équipe renforcée sera déployée dès demain – vendredi 11 juin – et durant le week-end. A l’heure actuelle, 14 robinets et 16 toilettes sont condamnés. Pour des raisons de sécurité sanitaire, l’école restera fermée vendredi 11 juin 2021. L’objectif est d’effectuer les réparations urgentes ces prochains jours, pour une réouverture de l’école dès lundi 14 juin.

Le Président Daniel Gibbs reste particulièrement attentif à la bonne réalisation de ces travaux, pour le bien être des élèves et des enseignants.

La Collectivité s’excuse pour la gêne occasionnée et remercie les parents de leur compréhension.