Des travaux de rafraîchissement pour l’Ehpad 

L’Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) Bethany Home va bénéficier de quelques travaux. Installé depuis les années 1990 à Galisbay, l’établissement n’est pas adapté à l’accueil des personnes âgées.

Un marché public a ainsi été lancé pour désigner un architecte qui supervisera ce chantier. Il est prévu d’améliorer la circulation dans le bâtiment, notamment en installant un nouvel ascenseur. Les chambres vont aussi être rafraichies. À terme, 38 places seront disponibles contre 32 actuellement. L’aménagement extérieur va également être amélioré afin de proposer un cadre de vie plus agréable aux résidents et des conditions de travail plus confortables pour le personnel.

À plus long terme, l’Ehpad doit déménager dans un nouveau bâtiment qui sera construit pour. Mais ce dossier, qui date de plus de dix ans, traîne. La Collectivité doit désigner un terrain où l’ARS et l’hôpital pourront lancer les travaux. Ce futur établissement doit également accueillir des services d’accueil des personnes handicapées. Services qui n’existent pas aujourd’hui à Saint-Martin. L’objectif est de l’inscrire dans le projet de pôle santé qui devrait regrouper le centre hospitalier, la clinique privée et le futur Ehpad. _Pc

