Les MSAP, un service de proximité apprécié des administrés !

Le comité de pilotage des Maisons de Services Au Public – MSAP – s’est tenu en présence du secrétaire général de la préfecture, Mickael Doré et de l’élue Sofia Carti-Codrington, le mercredi 14 octobre dernier à l’hôtel de la Collectivité.

Mises en place après l’ouragan Irma dans les quartiers de Sandy- Ground et Orléans, les MSAP jouent un rôle social important en créant du lien avec les administrés et en apportant un service administratif au cœur des quartiers excentrés.

Les permanences offrent la présence de plusieurs services publics (Collectivité – Pôle emploi – CGSS – Point d’accès au droit – Trait d’Union France victime – Adie – CAF).

Les MSAP sont animées par 4 agents de la Collectivité et 10 agents recrutés dans le cadre du service civique. Les principales missions consistent à accompagner les administrés dans leurs démarches et à offrir un service de proximité quotidien. Leur fonctionnement est cofinancé par l’Etat et la collectivité de Saint-Martin.

Un outil de statistique mis à disposition par la caisse des dépôts et consignations permet de mesurer la fréquentation des MSAP qui ont accueilli 5267 usagers en 2019, soit 2385 à Sandy-Ground et 2882 à quartier d’Orléans.

Les MSAP sont ouvertes au public de 8h30 à 13h30 les lundis, mardis et jeudis et de 8h30 à 13h00 les mercredis et vendredis.

Tél : MSAP de Sandy Ground : 0690 66 88 66

MSAP de quartier d’Orléans : 0690 66 33 66