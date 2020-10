Dix nouveaux projets financés par la Fondation de France avec les dons collectés après Irma (fin)

• Relance économique : 2 613 000 euros (+2,5 % en un an) pour 13 projets

Une nouvelle action a été subventionnée en 2020 à Saint-Martin, il s’agit du diagnostic de la situation des entreprises aidées deux ans après Irma par Initiative Saint Martin Active qui a reçu 45000 euros supplémentaires. La plate-forme avait déjà reçu 1,5 million euros 2017 pour aides les entreprises et 150000 euros en soutien à son organisation.

Au total 6 projets sur Saint-Martin ont été financés à hauteur de 1,81 million d’euros. L’association des pêcheurs à Saint-Martin a reçu 83000 euros.

La chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barth a reçu 191000 euros pour relancer les activités de pêche et 200000 euros pour aider les entreprises. 200000 euros ont été octroyés à Care France pour aider 100 familles dans 7 villages à Cuba.

L’action inscrite en 2019 visant à relancer l’agriculture en Dominique a été supprimée dans le bilan 2020.

• Réhabilitation-Reconstruction : 5 250 135 euros (+ 5,6 %) pour 19 projets

Trois nouveaux projets ont été financés pour un montant total de 279000 euros dont un à Saint-Martin. 94000 euros ont été octroyés à Electriciens sans frontières en appui à la rénovation électrique et à la mise aux normes de bâtiments endommagés par Irma.

Les deux autres projets se situent en Dominique, il s’agit de l’alimentation photovoltaïque de deux centres de santé et de deux maisons de retraite (105000 euros accordés aussi à Electriciens sans frontières) ainsi que de la réhabilitation d’une seconde de maison de retraite et l’aménagement d’un abri anticyclonique par Fiapa (80000 euros).

A Saint-Martin, l’association Les Compagnons bâtisseurs a perçu les deux tiers des dons de ce volet, pour conduire des programmes de réhabilitation de l’habitat.

Au total localement 12 projets ont été soutenus pour un montant de 4,56 millions d’euros.

• Education-Culture : 1 549 505 euros (1,6% en un an) pour 17 projets

Un nouveau projet a été financé cette année, il s’agit du programme Narramus mis en place par l’Usep des îles du Nord à Saint-Martin pour un montant de 4700 euros.

La subvention à Bibliothèque sans frontières a été augmentée de 20000 euros pour passer à 120000 euros pour financer ses actions favorisant l’accès à la culture et à l’information. Tous les projets inscrits dans ce volet ont été réalisés à Saint-Martin.

• Environnement : 310 300 euros (+17 %) pour 6 projets

Un nouveau projet a été financé : 45000 euros ont été accordés à l’association Metimer pour la récupération de deux épaves de bateaux détruits par Irma et leur remise en état. Dans ce volet, c’est l’association Sandy Ground on the Move qui a perçu la plus grosse aide avec 100000 euros pour nettoyer le quartier et sensibiliser le public à l’environnement.

Tous les projets inscrits dans ce volet ont été réalisés à Saint-Martin.

• Covid-19 : 5 projets

En 2020 dans le cadre de la crise sanitaire, la Fondation de France a financé cinq projets à hauteur de 269750 euros pour aider les populations déjà fragilisées par Irma. Elle a ainsi octroyé 81650 euros à Trait d’Union pour soutenir les populations vulnérables, 44600 euros à la Croix rouge pour apporter une aide alimentaire, 37500 euros à Cobraced, 10000 euros au Manteau et 96000 euros à Initiative Saint Martin Active pour la confection et la distribution de masques.

