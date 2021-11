L’entreprise « Koole Contractors » de nouveau choisie pour enlever les épaves de bateau en partie française

« Koole Contractors » a de nouveau remporté le marché public pour enlever les épaves de bateaux en partie française. C’est aussi elle qui a réalisé le même travail côté hollandais.

En juillet 2019, la collectivité avait retenu « Koole Contractors » pour l’enlèvement des épaves de bateaux en partie française suite à un avis d’appel public à la concurrence.

« Koole Contractors » est une entreprise basée aux Pays-Bas et spécialisée dans les travaux aquatiques. Elle avait déjà été sélectionnée par la COM en 2017 pour retirer l’épave El Maud dans la baie de la Potence à Marigot

En 2019, « Koole Contractors » avait chiffré la «prestation d’enlèvement et de transport en filière soumise à déclaration des bateaux hors d’usage» à Saint-Martin à 2,35 millions d’euros. Elle avait remporté le marché devant SNR (5,87 millions d’euros), SMR TC’Express (4,15 millions d’euros) ou Avenir Déconstruction (3,62 millions d’euros).

Le contrat passé entre « Koole Contractors » et la COM avait été dénoncé par l’une des entreprises candidates ainsi que par le contrôle de légalité de la préfecture. Des irrégularités ayant été relevées par les services de la préfecture, la COM avait été contrainte d’annuler le contrat.

Puis la COM est entrée dans cette (longue) période de restructuration de son service de la commande publique et le marché a tardé à être re-publié. Il l’a été le 30 mai 2021 et les entreprises avaient jusqu’au 5 juillet pour répondre, le document précisait que la valeur du marché était estimée à 5,5 millions d’euros.

Réunie le 16 septembre, la commission d’appel d’offres de la COM a de nouveau choisi « Koole Contractors » » et a soumis son choix au conseil exécutif qui a entériné ce choix. Entre 2019 et 2021, « Koole Contractors » a revu à la hausse le montant de la prestation, celui-ci s’élève désormais à 5,11 millions d’euros hors taxe. Le journal officiel de la COM ne précise pas les autres offres. (soualigapost.com)