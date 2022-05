LEGISLATIVES : Les Républicains ont investi Claire Guion-Firmin 

«Je vous l’annonce avec fierté et humilité, je suis candidate à ma réélection», a déclaré Claire Guion-Firmin devant une quarantaine de proches mercredi soir. La députée sortante veut briguer un second et «dernier» mandat.

Investie par Les Républicains, Claire Guion-Firmin qui a choisi Silviane Judith comme suppléante, a été claire : «je ne suis pas Macron compatible. Voter pour moi est voter contre Macron et ses projets qui divisent la nation ». Elle a également insisté sur le fait que les élections législatives «ne devaient pas confirmer les élections territoriales» de mars dernier. «Elles ne doivent pas non plus être une revanche», conçoit-elle.

«Le député représente la nation et intervient dans le processus législatif et contrôle l’action du gouvernement», a-t-elle rappelé. «Il est également le porte parole actif de sa circonscription», aussi la député sortante considère important pour Saint-Martin d’élire un député affilié à un parti politique national. «Si le député n’est pas investi d’une famille politique, il sera dans le groupe des non inscrits et n’aura pas de temps parole et pas de visibilité», a-t-elle prévenu.

En se présentant à nouveau, la députée souhaite poursuivre ses projets politiques, notamment faire voter et adopter son projet de loi déposé en décembre et portant sur l’égalité des chances pour les élèves de la collectivité de Saint-Martin.

(plus de détail sur www.soualigapost.com)

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui