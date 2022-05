ÉVÈNEMENT – AUTOMOBILE : Inauguration du nouveau showroom de la SGDM SXM à Grand-Case

Ce jeudi 12 mai en soirée, la Société Guadeloupéenne de Distribution Moderne (SGDM) a ouvert les portes de sa nouvelle concession de voitures située sur la Route de l’Espérance à Grand-Case.

À cette occasion, les convives ont pu découvrir en avant-première des véhicules de marques réputées proposés par la SGDM SXM à savoir Mercedes-Benz, Cupra, Seat, Skoda, Mitsubishi Motors, Piaggio Commercial et Smart avant de profiter d’un cocktail dinatoire organisé par le directeur du groupe SGDM, Monsieur Olivier Diore De Perigny, et son équipe. Présente depuis 1984 en Guadeloupe avec 140 collaborateurs et un nombre de vente de 150 voitures par an, la SGDM est le représentant officiel des plus grandes marques dont bénéficie désormais l’île de Saint Martin. « Après s’être implanté à Saint-Barthélemy, il nous semblait naturel de s’installer à Saint Martin afin de proposer à la population des marques de véhicules qui ne sont pas distribuées localement » nous a confié Olivier Diore De Perigny. Outre les berlines, Mercedes-Benz offre un panel de véhicules utilitaires et industriels qui trouveront leur place sur le territoire. Piaggio suscitera un réel intérêt auprès des conducteurs en quête d’un nouveau véhicule compact avec ces utilitaires de 2,8T, plus petits et donc plus manœuvrables. Quant aux férus des voitures de compétition, ils se dirigeront volontiers vers la marque Cupra, version sportive de Seat. Après 6 mois d’organisation et un accord passé avec Europcar, la concession automobile SGDM SXM s’est installée sur leur site de Grand-Case, bénéficiant ainsi de la proximité de l’aéroport et d’Hope Estate. Un chef de vente avec une connaissance pointue des produits et une conseillère commerciale seront en charge de l’antenne saint-martinoise du groupe. Tous deux seront en contact permanent avec les experts de Guadeloupe afin de répondre aux demandes des clients dans les plus brefs délais. En effet, si une vingtaine de véhicules seront exposés dans le showroom de Grand-Case, la SGDM possède en Guadeloupe un stock continu de 900 voitures, avec possibilité de livraison d’un véhicule spécifique tous les jeudis à Saint Martin. En matière de service après-vente, un partenariat a été signé entre la SGDM SXM et le garage Dubern, ce dernier se chargera de l’entretien des véhicules avec une garantie locale. L’association de ces deux sociétés dont la réputation n’est plus à faire permettra aux nouveaux acheteurs de profiter de leur nouvelle voiture en toute quiétude. L’ouverture officielle de la SGDM prendra effet dès ce vendredi 13 mai. _Vx

