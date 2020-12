Le Sand Bar : le spot parfait pour découvrir la gastronomie locale dans un cadre idyllique

Ouvert depuis juillet 2020, le Sand Bar est situé sur la plage de Maho (à côté du Sunset Café). Manny Almirakis, Fred Bianco et Vicky Hariprasad, les gérants et le personnel sont heureux de vous accueillir dans un décor exceptionnel, préservé, bordé d’une eau turquoise où vous prendrez plaisir à vous rafraîchir.

Des transats pour se relaxer sont également à la disposition de la clientèle, de même qu’un espace convivial pour les enfants. De quoi s’offrir un bon moment de détente sur la plage après ou avant un déjeuner, ou un dîner, dans le restaurant à la cuisine raffinée.

A n’en pas douter que vous ne resterez pas insensibles, surtout vos papilles gustatives aux différentes spécialités de la maison : sushis, langoustes, barbecue, sans oublier les succulents cocktails glacés !

Le Sand Bar est ouvert du mardi au dimanche non stop midi et soir, la cuisine étant ouverte jusqu’à 23 heures. A ne pas manquer non plus le LIVE MUSIC du Mercredi au Dimanche de 11h à 1H du matin !