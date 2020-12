Drame à la Baie Orientale : Les condoléances des élus de la Collectivité

« Nous avons tous été choqués par l’accident survenu hier à Orient Bay ayant entraîné le décès d’une jeune femme de 38 ans qui débutait un long séjour sur notre île.

La nature des blessures de la victime et les premiers témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête de gendarmerie nous conduisent à penser qu’il pourrait s’agir d’une mort violente et de morsures d’un grand prédateur marin. L’autopsie actuellement en cours viendra confirmer ou infirmer cette hypothèse. En attendant ces résultats, il convient de rester prudent.

À cette heure, toutes nos pensées se dirigent vers la victime, et ses proches. Les élus du Conseil territorial et le personnel de la Collectivité se joignent à moi pour adresser nos condoléances émues à la famille et aux proches de cette jeune femme. La Collectivité mettra tout en œuvre pour accompagner la famille et faciliter les démarches administratives. Nos services se tiennent à son entière disposition.

La Collectivité travaille aux cotés des autorités préfectorales et nous ne manquerons pas, à travers le COD mis en place jeudi dernier, à vous tenir informés des avancements de l’enquête diligentée par le procureur de la République. ».