Le Parc Pirates cambriolé pour la 4ème fois

Le seul parc d’attractions sur le territoire situé à Concordia devenu le rendez-vous incontournable des enfants et des parents a été cambriolé une nouvelle fois dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 août.

Entre incompréhension, colère et tristesse, Thierry Corsi a encore du mal à réaliser. Après des années de dur labeur pour réaliser son projet d’ouvrir un parc d’attractions sur l’île de Saint-Martin pour les enfants et les jeunes du territoire, ce nouvel obstacle a de quoi démotiver le propriétaire qui n’a jamais cédé face aux obstacles. « C’est la 4ème fois que le Parc Pirates se fait cambrioler. Ils ont volé tout mon matériel, ils ont forcé le cabanon et le food truck, ils ont tout saccagé ». Les malfaiteurs ont emporté visseuse, perceuse, meuleuse et tous les outils nécessaires acquis par Thierry pour faire tourner le parc d’attractions. Les travaux prévus pour développer l’espace réservé aux petits enfants n’auront donc pas lieu, faute d’outils et de matériel pour les réaliser. Les voleurs ont également dévalisé le bar en utilisant le sac de pharmacie d’urgence pour les enfants afin d’y transporter les bières et autres boissons en laissant le frigo ouvert tout le reste de la nuit. La caisse, contenant une quarantaine d’euros en pièces, a été vidée. Outre le larcin global estimé à hauteur de 1.000€, les cambrioleurs ont même volé les bonbons destinés aux enfants. Les gendarmes de Saint-Martin se sont rendus sur les lieux le lundi 14 août pour constater les méfaits et récolter des preuves, un dépôt de plainte s’est effectué le lendemain. Thierry Corsi intime les parents à parler avec leurs enfants et les jeunes de leur entourage afin que ce genre de crime ne soit plus commis. Pour rappel, les parents peuvent être tenus responsables civilement si leur enfant mineur commet un cambriolage. Si la démotivation gagne Thierry Corsi face à cet acte minable et gratuit, le Parc Pirates restera ouvert autant que faire se peut. Situé derrière le McDonald de Concordia, le parc d’attractions a plus que jamais besoin du soutien de la population. _Vx

