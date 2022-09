La seconde édition du Sargasses Day ce samedi 24 septembre à Cul-de-Sac

Arrivées en masse à Cul-de-Sac, les algues ont été majoritairement nettoyées avec de gros moyens mis en place par la Collectivité et les services de l’État. Le collectif anti-sargasses invite la population à ramasser le reste ensemble, le samedi 24 septembre à 16h.

Personne n’est passé à côté des nombreux échouements de sargasses survenus sur les plages de Saint-Martin ces dernières semaines, et le passage récent de la tempête tropicale Fiona n’a laissé aucun répit au site de Cul-de-Sac et alentours. La Collectivité de Saint-Martin a annoncé la reprise des travaux de ramassage de la zone qui ont lieu cette semaine. Dans cette lignée, Bruno, administrateur du groupe Facebook « Saint Martin Collectif Anti-Sargasses », sollicite une seconde édition du Sargasses Day afin de procéder à un nettoyage manuel des algues dans une démarche de finalisation qui ne peut guère être effectuée par les pelleteuses et gros engins. La première édition du Sargasses Day a eu lieu le 3 septembre dernier, les quelques courageux présents lors de cet évènement ont ramassé les sargasses à l’aide de râteaux, avec beaucoup de bonne humeur et de plaisir de se rencontrer autour d’une cause environnementale dont les conséquences sont nombreuses sur la qualité de vie des habitants. Ce samedi 24 septembre, Sarah accueillera les volontaires à 16h à l’embarcadère. L’entreprise Janky sera également présente, en concertation avec la Collectivité de Saint-Martin. Cette deuxième édition du Sargasses Day permet aux membres du collectif et aux citoyens sensibilisés par ce fléau de se rencontrer mais donne aussi l’occasion d’être acteur du changement, solidaire et actif. Venez donc nombreux ce samedi 24 septembre à 16h à l’embarcadère munis d’un râteau et de bottes pour participer à cette activité de nettoyage des sargasses qui contribuera pleinement à dissiper les odeurs récalcitrantes et redonnera à Cul-de-Sac sa beauté immaculée d’antan. _Vx



> Prévisions d’échouement des sargasses

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce mardi 20 septembre 2022, Météo France maintient à moyen le risque d’échouement des algues pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Pour les îles du Nord, les dernières images satellitaires exploitables avant l’arrivée des nuages associés à la tempête tropicale Fiona datent du 16 septembre en matinée. À cette date, plusieurs radeaux sont visibles à l’est de Saint-Martin et au nord de Saint-Barthélemy. Au sud de notre territoire, des petits filaments sont repérés. Au sud-est de Saint-Barthélemy, quelques radeaux très épars sont à noter. Depuis cette analyse, les vents et la houle cycloniques liés à la tempête tropicale Fiona ont certainement redistribué les positions des radeaux et provoqué de nombreux échouements dans des zones parfois inhabituelles. La surveillance reste de mise concernant de nombreux radeaux dans les deux prochaines semaines car les échouements sont probables. Les nombreux radeaux détectés entre la Barbade et Sainte-Lucie et entre la Martinique et la Dominique devraient, vu la configuration des dérives actuelles en termes de direction et d’intensité, concerner les petites Antilles françaises durant cette période. Seul le territoire de la Martinique semble être plus visé par ces bancs.

