La COM souhaite construire un centre nautique à Concordia

«80 % des enfants de l’île entrant en sixième ne maîtrisent pas la natation. Ce constat peut être étendu à l’ensemble de la population, situation présentant un décalage important avec les chiffres moyens constatés sur le territoire national, et ce malgré le contexte insulaire de Saint-Martin.» Telle est la motivation qui incite la collectivité à construire un centre nautique.

Elle souhaite l’implanter à Concordia, précisément sur le terrain situé à côté du plateau sportif et allant jusqu’où étaient les annexes du lycée. L’équipement sera destiné aux scolaires (apprentissage et perfection en natation) et au grand public. «Il devra aussi permettre l’hébergement de sportifs et personnes de passage», précise la COM.

Le centre comprendra un bassin sportif de 25 mètres de long avec 8 couloirs d’une surface de 500 mètres carrés, d’un bassin d’apprentissage de 20 mètres par 15 (300 mètres carrés) , d’une lagune de 50 mètres carrés ainsi que d’un parvis/solarium de 650 mètres carrés. Deux terrasses sont aussi prévues : une minérale de 200 mètres carrés et une végétale de 1 500 mètres carrés. 500 mètres carrés seront consacrés aux hébergements et 320 mètres carrés à l’accueil, zone administrative et vestiaires.

Le coût total du projet est estimé à 6 millions d’euros dont 800 000 euros pour les honoraires et études.

La COM vient de lancer un appel à concours et prévoit d’attribuer le marcher de maîtrise d’œuvre mi-janvier 2021 et de réceptionner le centre nautique en mars 2022.

Enfin, le projet du futur centre nautique devra être intégré avec celui d’un abri anticyclonique et d’un espace culturel au standard Micro Folies que la COM souhaite à proximité.

