Football : La sélection de St Martin se déplace pour un tournoi caribéen

Ils sont 18 jeunes à avoir pris l’avion, ce jeudi 11 août. Les joueurs U14 se dirigent vers la République Dominicaine, lieu du tournoi international de football. Accompagnés par un staff professionnel de la ligue de football de Saint-Martin, ils vont faire face aux meilleures équipes caribéennes. La première phase se déroule les 13,14 et 15 août.

«Nous avons confiance en cette équipe», affirme MénélikArnell, directeur général de la ligue de football de Saint-Martin. La majorité de cette sélection se compose des jeunes partis au Réal Madrid, en mars 2022, pour disputer un tournoi de football international dans l’antre madrilène. «Leur performance fut extraordinaire». Les joueurs U14 sont revenus tout simplement avec le trophée de vainqueur. Depuis, cette équipe s’est agrandie avec d’autres «joueurs talentueux».

«La compétition va être rude», assure Ménélik Arnell. Le premier challenge qui attend nos jeunes footballeurs se déroule les 13,14, et 15 août. «Ils vont affronter la Grenade, Martinique et Sainte-Lucie. Il va falloir être bon». Victoire ou défaite, ces matchs détermineront la suite de l’aventure. Et pour les mettre dans les meilleures conditions, un staff professionnel composé de cinq membres les accompagne. Le vice-président de la ligue, Serge Weinum ; le coach, Marcena Jasaron ; l’assistant coach, Joseph Mendy ; le responsable équipement, Charles Brooks ; et une préparatrice physique, Jay Lauretta.

«Ce sont des mineurs qui nécessitent un encadrement», explique Ménélik Arnell. «Nous avons préparé une équipe dynamique et professionnelle pour mettre en valeur les joueurs et leur montrer le privilège qu’ils ont de se rendre à ce tournoi exceptionnel».

Pendant deux mois, les joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes aux entraînements, et matchs amicaux contre Anguilla ou la partie hollandaise. Ce qui a créé davantage de cohésion d’équipe. «Et, on le sait tous. C’est par la fratrie que toute une équipe peut être portée vers l’avant et se hisser dans la compétition.»

Pour suivre les matchs, rendez-vous sur https://www.flowsports.co ou https://www.fifa.com/fifaplus/fr ou encore sur la page Facebook : Caribbean Football Union

