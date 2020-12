Suite à l’attaque meurtrière d’un requin à la Baie Orientale en début d’après-midi, la Collectivité a pris un arrêté d’interdiction de baignade et de pratique des activités et sports nautiques sur tout le littoral de la partie française, y compris sur les plages des Îlets Pinel, Tintamarre et Caye Verte pour une durée de 48 heures. _AF