KRAV MAGA : Deux stages gratuits de Krav Maga ce samedi 7 octobre

L’association Krav Maga Training SXM, en partenariat avec Krav Maga Guadeloupe, organise deux sessions gratuites pour découvrir cette méthode de défense et de combat qui connaît aujourd’hui sur la scène internationale un vif engouement auprès du grand public.

Le Krav Maga est une discipline de combat simple, directe, efficace, et accessible à toutes les catégories de population. Elle met l’accent sur la gestion du combat, l’analyse de l’environnement, et la préservation de soi en toute circonstance et se compose de deux parties principales : le self-défense qui en est la charpente, et qui rassemble des techniques variées permettant de se défendre contre une grande variété d’attaques, armées ou non et de venir rapidement à bout d’un ou plusieurs assaillants, et le combat corps à corps qui constitue une phase plus avancée du Krav Maga, et inclut la dimension psychologique du combat (gérer le stress, travail à plusieurs, les armes, etc). En collaboration avec Krav Maga Guadeloupe, l’association Krav Maga Training SXM, présidée par Arnaud Elmudesi, organise deux sessions gratuites pour découvrir la discipline sportive de défense. Le premier stage qui se tiendra ce samedi 7 octobre à Friar’s Bay de 9h à 11h sera dédié à la défense contre l’étranglement et à la défense au sol. La seconde session aura lieu l’après-midi sur le parking de Galisbay de 14h à 16h afin d’apprendre à se défendre face à une situation de car-jacking (vol de voiture par l’usage de la menace, en éjectant son conducteur alors qu’il est à l’arrêt). Les deux stages sont gratuits, ouverts à toute personne de plus de 15 ans et peuvent accueillir jusqu’à 50 participants. _Vx

Infos et inscriptions : Arnaud 06 90 64 31 66

