Journée nationale d’accès au droit : Violences conjugales et travail dissimulé seront abordés lors de conférences

Mardi prochain aura lieu en France la journée nationale d’accès au droit. A Saint-Martin, la journée sera organisée par le centre départemental d’accès au droit en partenariat avec l’association Trait d’Union France Victimes et la CCISM. Elle se déroulera à la CCISM de 8h30 à 17H30.

L’objectif de cette manifestation est de faire connaître aux citoyens l’accès au droit et ses acteurs majeurs. Deux thèmes ont été retenus localement : les violences conjugales-intrafamiliales et le travail dissimulé.

La matinée sera consacrée au premier thème avec à 9h30 un rappel de la loi en matière de violences commises au sein d’un foyer familial, à 10h30 une conférence sur les moyens de protection des victimes, à 11h30 une autre conférence sur le cycle des violences et les phénomènes d’emprise. A 12h30 une table ronde sur cette thématique sera organisée et lors de laquelle public sera invité à participer en posant des questions.

L’après-midi sera dédié à la thématique du travail dissimulé : qu’est-ce que le travail dissimulé, quelle est la répression, comment lutter contre, autant de questions auxquels des professionnels du droit répondront et échangeront avec le public.

A noter que la journée débutera avec une table ronde sur le thème de la justice restaurative avec le criminologue et président de l’institut français pour la justice restaurative, Robert Cario. De 8h30 à 9h30, il présentera en quoi ces mesures consistent et en quoi elles peuvent être bénéfiques aux justiciables et victimes (lire notre édition précédente).

Enfin, mercredi 25 mai, une journée Portes Ouvertes sera organisée à la CCISM, lors de laquelle le public pourra venir s’entretenir gratuitement avec des avocats et autres professionnels du droit. (soualigapost.com)

