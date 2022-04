IO TV la Télévision de St-Martin : « la télé, c’est vous ! »

«La télé, c’est vous ! » Un slogan qui traduit parfaitement la volonté de Loïc Lagoutte, fondateur de la chaîne IO TV en 2012, celle «de rendre les habitants de l’île acteurs de la télé».

Laetitia Gentil, photographe de formation, et Loïc Lagoutte, ingénieur du son qui a grandi sur l’île depuis son âge de quatre ans, montent leur boîte de production en 2012. Rapidement, ils constatent ce manque audiovisuel mais aussi le potentiel à exploiter. «A côté de notre travail, nous avons commencé à réaliser des sujets de manière bénévole. On est alors quatre avec David et Rodrigue», raconte Loïc. Le premier reportage est diffusé le 10 octobre 2012 et porte sur la redynamisation de Marigot. Le support est internet. IO TV est une web télé. Ce choix est simple : aucune autorisation de diffusion n’est à demander et les moyens nécessaires peu importants. «Cela va nous permettre de montrer ce qu’on sait faire, comment on veut le faire», confie Loïc. Cela leur permet surtout d’apprécier l’intérêt porté par les internautes. Et de comprendre qu’une chaîne de télé locale aurait toute sa place à Saint-Martin.

De fil en aiguille IO TV est passé du web au petit écran. «En 2015 nous avons entamé les démarches auprès d’Initiative Saint-Martin Active et du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et nous avons obtenu l’aide du fonds Feder».

IOTV « la petite chaîne qui monte » à Saint-Martin fait désormais partie du paysage audiovisuel mais c’était sans compter sur le passage dévastateur du cyclone Irma qui va mettre un coup d’arrêt à la diffusion de la chaîne. « C’est vrai, nous avons pris un sérieux coup sur la tête mais nous avons vite décidé de relever un nouveau défi. Après Irma, le seul moyen pour diffuser était le satellite», explique Loïc. Une demande est alors faite auprès de Canal + Caraïbes et sera satisfaite. IOT TV intègre le bouquet le 26 mai 2018 (chaîne 38). La télévision de Saint Martin est disponible aussi sur la chaîne 38 du bouquet Dauphin Telecom, chaîne 8 de la TV d’Orange, sur instagram et youtube.

En octobre 2018, la télévision de Saint-Martin intègre ses nouveaux locaux au cœur de Marigot. « C’est un lieu emblématique de la capitale saint-martinoise. Nous sommes dans les locaux du tout premier supermarché de l’île», précise Loïc.

Après un nouveau coup d’arrêt lié à la pandémie, IO TV a bien l’intention de rattraper le temps perdu. Une nouvelle grille de programme devrait voir le jour dans les mois à venir avec encore plus d’interventions en direct du public ! IO TV « la télé, c’est vous ! ».

