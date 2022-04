Innovation Médicale Caraïbes : un magasin spécialisé dans le commerce de détail d’articles médicaux

L’entreprise Innovation Médicale Caraïbes située à Quartier d’Orléans est spécialisée dans la vente ou location de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.

Natif de la Guyane, Julien Duclos est arrivé à Saint-Martin à l’âge de huit ans où il a suivi une scolarité classique jusqu’au lycée. Titulaire d’un bac professionnel vente, Julien a continué ses études en école de commerce à Lyon.

Après plusieurs expériences dans différents domaines professionnels, Julien Duclos a décidé de franchir le pas et d’ouvrir sa propre société dans le médico-social avec son associée, Ananda Arnell. Ainsi, Innovation Médical Caraïbes a ouvert ses portes en juin 2021 à Quartier d’Orléans grâce à l’accompagnement d’Initiative Saint Martin Active.

« Je voulais continuer mon parcours professionnel dans le domaine de la santé et être plus proche des personnes, des clients. Mon objectif final était de me lancer dans l’ouverture d’une société de vente et location de matériel médical », souligne Julien.

« Ma stratégie est de me faire connaître auprès d’un plus grand nombre de professionnels de santé et du grand public. Le bouche-à-oreille se fait aussi naturellement. Des clients satisfaits le disent et me recommandent. Enfin, je prospecte auprès des médecins généralistes, kinésithérapeutes, associations d’aide à domicile, infirmières… Mon objectif est de démarquer mon magasin face à d’autres commerçants. J’ai fait de mon établissement un lieu chaleureux, accueillant où l’on peut discuter tranquillement. Je réserve à mes clients un accueil convivial, un large sourire et je suis disponible pour eux à 200 % ! J’essaie, quelle que soit la situation, de trouver la meilleure solution pour eux et leur entourage.

Aujourd’hui je ne regrette absolument pas cet engagement et je m’épanouis pleinement dans mon nouveau travail. Je trouve cette activité très gratifiante et très enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel.

Pour exercer ce métier, il faut beaucoup d’empathie, parfois beaucoup de patience. Beaucoup de dynamisme pour être sur tous les fronts (magasin, livraison et prospection) ».

Innovation Médicale Caraïbes

13 rue Coralita à Quartier d’Orléans

Tél : 06 90 13 22 18

