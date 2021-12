1ère édition du Concours des Quartiers “ Nos Quartiers ont du potentiel ” Félicitations aux trois lauréats !

1er Prix : Eugène Duzant (CEPAC CAISSE D’EPARGNE 3 000 Euros)

• Présentation du projet de Eugène Duzant : « Souali Aquaponics »

L’aquaponie est un système qui unit la culture de plante et l’élevage de poissons. Les plantes sont parfois cultivées sur des billes d’argile, pouvant être irriguées en circuit fermé par de l’eau provenant de bacs où sont élevés les poissons. Des bactéries aérobies issues du substrat transforment l’ammoniaque contenue dans les urines et déjections des poissons en nutriments (nitrates notamment), directement assimilable par la végétation. L’eau purifiée retourne ensuite dans le bac. Le mot aquaponie, traduction de l’anglais « aquaponics », est un mot-valise formé par la fusion des mots aquaculture (élevage de poissons ou autres organismes aquatiques) et hydroponie (culture des plantes par de l’eau enrichie en matières minérales). Pour Eugène Duzant, il est important que des îles insulaires comme Saint-Martin proposent une production locale diverse et deviennent ainsi autonomes pour ce qui est de la nourriture.

• Le mot de Murielle Planques, directrice territoriale CEPAC Iles du Nord

« Je suis en charge des trois agences CEPAC Iles du Nord, à savoir Marigot, Hope Estate et Saint-Jean (Saint-Barthélemy). Dès lors que Sabrina Rivère nous a contactés pour nous parler de ce nouveau projet, nous avons répondu favorablement à sa demande sans la moindre hésitation. Notre partenariat avec Initiative Saint Martin Active remonte à plus de quinze ans avec notamment le financement de porteurs de projet dans la création d’entreprise, et bien d’autres événements liés à l’économie solidaire et durable.

Le Concours des Quartiers a connu un franc et net succès. Nous sommes fiers d’avoir contribué à la réussite de cette 1ère édition. Nous ferons en sorte que notre partenariat avec Initiative Saint Martin active continue de perdurer au profit des chefs d’entreprises dont leurs sociétés innovantes participent au dynamisme économique local ».

2ème Prix : Maria Vassileva (CCISM 2 000 Euros)

• Présentation du projet de Maria Vassileva : « Moringa Powder Farm SXM »

Originaire des contreforts Sud de l’Himalaya et du Sri Lanka, le Moringa plante (Moringa oleifera) s’est développé dans toutes les régions tropicales. Surnommé par les populations locales l’Arbre de Vie en référence à ses nombreuses vertus, le Moringa oleifera aide à purifier le corps, à renforcer les défenses immunitaires, à prévenir les risques cardiovasculaires ou encore à perdre du poids. Maria Vassileva découvre ce produit en 2008. Elle développe une passion pour celui-ci et décide d’en faire un projet d’entreprise. Il s’agit pour elle de développer une ferme de Moringa localement dans le but de toucher la population locale dans un premier temps, la Caraïbe puis le marché international.

• Le mot de Julien Bataille, directeur général de la CCISM

« Depuis de très nombreuses années, la CCI de Saint-Martin est au côté d’Initiative Saint Martin Active. En particulier sur le Concours de l’Innovation et aujourd’hui avec le Concours des Quartiers pour lequel nous étions pleinement mobilisés. Notre intérêt est d’encourager les porteurs de projet, de créer les conditions favorables à leur installation et au développement de leur entreprise. Je rappelle que ce concours était ouvert aussi aux associations. Ces dernières entrent aussi dans le jeu de la vie économique en créant des emplois, de la richesse…

La CCISM a assisté à l’éclosion de la plateforme il y a 20 ans déjà ! Nous ferons en sorte d’être toujours partenaire d’Initiative Saint Martin Active pour encore plusieurs décennies ! »

3ème Prix : Xavier Mire Minori (ADECCO 500 Euros)

• Présentation du projet de Xavier Mire Minori : « Raconte-moi ton quartier »

Le projet a pour but de mettre en évidence la cohésion de quartiers en faisant découvrir à chacun les particularités et l’histoire de son quartier auparavant : les cultures, les relations intergénérationnelles, les pratiques artistiques, l’artisanat. C’est en fait mieux se connaitre pour mieux vivre sur son territoire. Pour la première édition, l’association vise les 2 Quartiers Prioritaires de la Ville de Saint-Martin (Sandy-Ground et Quartier d’Orléans).

Beaucoup des us et coutumes en lien avec l’histoire des quartiers de Saint-Martin se meurent. De ce constat, l’association souhaite aujourd’hui faire connaître les pratiques ancestrales des 2 quartiers (contes, artisanat, arts, etc.) pour créer de l’intérêt et des vocations chez les jeunes.

• Le mot de Sylvie Feger (directrice ADECCO à Howell Center)

« Je suis ravie d’être parmi vous ce soir (ndlr : vendredi 3 décembre) et de pouvoir participer à ce concours des quartiers pour les 20 ans d’Initiative Saint Martin Active. J’ai donc le plaisir de remettre le 3ème prix de la part d’ADECCO Saint-Martin au projet : « Nos Quartiers ont du potentiel ».

Ce projet est fondamental car il va permettre la transmission entre générations d’un même quartier des us et coutumes.

Les séniors pourront partager avec la jeunesse au quotidien les traditions propres à leur quartier, chacun aura à cœur de faire vivre et revivre le folklore, les légendes, l’art culinaire, l’artisanat, la culture…pour que chacun de nous n’oublie jamais d’où il vient et qui il est vraiment.

Je n’aurai qu’un seul message pour vous remettre ce prix : la jeunesse a besoin de ses aînés pour comprendre son quartier.

Préservons ces liens à jamais !

Merci à vous pour votre travail et votre implication au quotidien ». _AF