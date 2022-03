L’enlèvement des épaves de bateaux : le dossier avance

Lentement mais sûrement, le dossier de l’enlèvement des épaves de bateaux dans le lagon en partie française avance… au rythme de l’administration française.

En juillet 2019, la collectivité avait retenu Koole Contractors suite à un avis d’appel public à la concurrence. Mais l’entreprise basée aux Pays-Bas n’avait pas satisfait à toutes les obligations légales, aussi la COM avait-elle dû annuler le marché.

Deux ans plus tard, la COM republie un appel d’offres et Koole Contractors est de nouveau retenue fin 2021. Cependant le chantier ne peut encore débuter sur le terrain, Koole Contractors doit encore enregistrer auprès des services de la préfecture sa demande «d’installation de stockage, dépollution et démontage de déchets issus de bateaux de plaisance et de sport hors d’usage ». Une démarche qui va prendre plusieurs mois.

La préfecture vient d’autoriser cette semaine les installations de Koole. Elles sont situées sur une zone de 1500 mètres carrés au niveau de la marina Royale vers Sandy Ground. Elles peuvent désormais être aménagées en vue du lancement du chantier.

Le montant du marché s’élève à 5,11 millions d’euros hors taxe. (soualigapost.com)

