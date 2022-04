ÉVÈNEMENT ASSOCIATIF : La Baleine en vedette ce dimanche 3 avril à la Baie Orientale !

En partenariat avec la Réserve Naturelle, les associations Megaptera, Mon École Ma Baleine, Sem’ Ta Route, le Sanctuaire Agoa, le Rotary Club et l’Office du Tourisme, Metimer lance la première édition de la « Fête de la Baleine » qui se déroulera ce dimanche à la BO.

De 14 à 19h, des ateliers de découverte, des animations et des stands d’artisanat prendront possession de la place du village dans le but d’informer et de sensibiliser le public, les petits comme les grands, à ce géant des mers que l’on peut actuellement apercevoir dans les eaux de Saint Martin. En effet, les baleines à bosse se réunissent dans la zone pour se reproduire et mettre bas entre janvier et juin. Les différents organisateurs de cet évènement unique en son genre sont unanimes : il est primordial de préserver cette zone de reproduction saisonnière et le public est un acteur majeur dans cette préservation. L’idée d’aller à sa rencontre en mettant la baleine à l’honneur le temps d’une journée s’est donc imposée d’elle-même. Outre le fait de rappeler les règles strictes en vigueur concernant l’observation des grands mammifères marins, l’intention des organisateurs est aussi de lancer un appel à celles et ceux qui désirent se former en tant que « whale watcher » pour avoir l’habilité de s’approcher des baleines à une distance entre 100 et 300 mètres en respectant les dites règles tout en participant à maintenir un recensement à jour des animaux marins. Cette Fête de la Baleine sera donc l’occasion de rencontrer des scientifiques et d’échanger avec eux sur cette thématique sensible. Deux conférences seront proposées au théâtre de la Chapelle. La première sera gratuite et dédiée aux enfants, de 16h à 17h. La seconde, pour les adultes, débutera à 18h jusqu’à 19h30 avec un prix d’entrée de 10€. Pour le bonheur des petits, un concours de dessin a été lancé pour que les enfants expriment leur fibre artistique inspirée directement de cet animal marin majestueux. Le dessin gagnant sera utilisé pour illustrer l’afficher de la prochaine édition de la Fête de la Baleine et les auteurs des trois plus beaux dessins gagneront une sortie bateau avec leur accompagnateur à bord du Scoobydoo. Les dessins sont à déposer format A4 sur le stand de Metimer ce dimanche à partir de 14h. _Vx

