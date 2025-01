INSOLITE / Votre horoscope sous surveillance : l’humour des gendarmes de Guyane

Même dans les moments les plus sérieux, l’humour trouve toujours sa place. Les gendarmes de ce territoire singulier l’ont prouvé avec un « Gendroscope » complètement déjanté publié sur leur page Facebook. Cet horoscope revisité mêle prédictions loufoques et conseils dignes de gardiens de la paix… et du cosmos.

Au programme, des prévisions insolites qui enchaînent les images absurdes et les situations improbables. Pour les Béliers, l’avertissement est clair : “Vous serez tellement déterminé cette semaine que vous pourriez bien tenter de traverser une porte fermée… sans l’ouvrir. Spoiler : ça fait mal”. Heureusement, un conseil accompagne cette révélation céleste : “Gardez cette énergie pour les portes ouvertes… et mettez un casque”. Les Gémeaux, eux, risquent de perdre bien plus que leurs clés : “Une matinée à chercher vos lunettes, votre dignité et peut-être même votre enfant”. La solution des forces de l’ordre “Attachez vos affaires à vous comme des baudriers, mais n’attachez pas votre enfant, c’est mal vu”. Mention spéciale pour les Verseaux dont la prédiction est la suivante : “Vous aurez envie de repeindre votre voiture en jaune avec des flammes pensant que cela vous fera aller plus vite. Conseil du gendarme : on déconseille les excès de vitesses, et quand bien même, les flammes sur une voiture, ça ne fonctionne pas et c’est moche”. Si les astres deviennent ainsi les complices des forces de l’ordre, c’est pour apporter une touche de légèreté à leur communication. Entre saisies d’armes, lutte contre l’orpaillage illégal et interventions souvent périlleuses, cette initiative humoristique marque une pause bienvenue. Une chose est sûre : avec cet horoscope, la Gendarmerie de Guyane prouve qu’elle sait veiller sur la sécurité et le moral de la population et des internautes. De quoi donner des idées à la gendarmerie de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ?_Vx

