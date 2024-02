REUNION PUBLIQUE : Des échanges constructifs entre le Préfet, le Président de la Collectivité et les habitants de Sandy Ground

Les habitants de Sandy Ground ont été conviés le vendredi 26 janvier dernier à assister à une réunion publique d’information co-présidée par le préfet des Iles du Nord, Vincent Berton et le président de la Collectivité Louis Mussington.

Durant plus trois heures, des sujets ô combien importants pour un meilleur bien-être des habitants de Sandy Ground ont été abordés avec notamment des travaux de réhabilitation prévus à court, moyen et long terme dans différents secteurs.

Le premier sujet au programme de la soirée a été la présentation du projet « Mangrove » par Antoine Gomes, associé et gérant du Coco Beach à la Baie Orientale. Ce projet vise à former 100 apprentis (à partir de 16 ans) dans le milieu de la restauration et l’hôtellerie pendant la basse saison touristique. De mai à août, les apprentis seront ainsi formés dans le restaurant de plage haut de gamme, l’objectif étant de leur apprendre avec des chefs renommés toutes les spécificités techniques liées à leur futur métier. Lors de leur formation au Coco Beach, des restaurants qui recrutent seront invités de façon qu’ils puissent découvrir et embaucher leurs futurs apprentis en situation réelle de service.

Livraison du stade Albéric Richards en 2026

Vint ensuite le tour de José Carti de la délégation Cadre de Vie de présenter les différents travaux de réhabilitation du plateau sportif, de la MJC et de la reconstruction du stade Albéric Richards.

Concernant le plateau sportif, des travaux d’urgence seront réalisés avec la sécurisation des entrées par des portails. La construction de sanitaires est également prévue ainsi que la couverture du plateau principal. A noter que des négociations sont en cours pour acquérir une parcelle de 700 m2 pour l’agrandissement de l’infrastructure sportive.

Pour ce qui est du stade Albéric Richards, les nombreux sportifs de l’île devront patienter encore environ deux ans avant de pouvoir exercer leur sport favori dans cette enceinte. Le début des travaux est prévu courant mai 2025 pour une livraison programmée pas avant novembre 2026.

La réhabilitation de la MJC débutera quant à elle par le désamiantage puis la démolition de la salle de cinéma et de restauration. Une nouvelle salle d’activités d’une capacité de 500 places sera alors construite en remplacement. Pour l’instant, rien n’a été confirmé pour l’implantation d’une nouvelle salle de cinéma. Au grand dam de la nombreuse assistance présente dans la salle de l’école Aline Hanson.

Sinon, l’installation tant attendue de l’éclairage public entre le pont de Sandy Ground au cimetière de Marigot devrait être réalisée courant 2024 et en 2025 pour la rue Lady Fish. Toujours dans cette même rue Lady Fish, des travaux de réfection de la chaussée interviendront en septembre 2024 de même que la rénovation des points de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, l’ANRU, Agence Nationale de Rénovation Urbaine, sera mobilisée en qualité d’assistance technique pour accompagner la Collectivité dans sa démarche de renouvellement urbain dans les deux quartiers prioritaires que sont Sandy Ground et Quartier d’Orléans. Une mission se déplacera à Saint-Martin du 12 au 21 mars 2024, pour rencontrer les habitants du quartier, les membres du conseil de quartier, les forces vives, les structures associatives afin de réaliser un diagnostic de terrain.

Création d’un poste de police-gendarmerie

Autre sujet important abordé au cours la réunion d’information qui tient particulièrement à cœur les habitants de Sandy Ground, la question de l’accès à la propriété et la régularisation des habitations situées dans les 50 pas géométriques. A ce titre, une réunion publique spécifiquement sur ce thème sera de nouveau organisée d’ici un mois au sein du quartier avec la présence des services de l’Etat de la Collectivité.

Enfin, l’ouverture d’un poste de police-gendarmerie en septembre 2024 a été officiellement annoncée par le directeur de la Police Territoriale, Thierry Verres et le colonel Maxime Wintzer-Wehekind, commandant de la gendarmerie de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Ce nouveau poste de police sera situé sur la route principale, juste avant le terrain de basket. Dix policiers et six gendarmes travailleront conjointement au quotidien pour assurer la sécurité, en lien étroit avec les riverains.

A l’issue de la réunion, Vincent Berton et Louis Mussington ont exprimé le souhait de renouveler ce type d’échanges avec la population sur les projets en cours et à venir dans les différents quartiers du territoire. Ce qui est une très bonne décision. _AF

