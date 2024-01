ÉNERGIE : Saint-Martin rejoint le dispositif d’aide à la maîtrise de la consommation d’électricité

La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) a dressé le bilan du dispositif des actions de maîtrise de la demande d’électricité dans les zones non interconnectées et reconduit le plan d’aides pour une année supplémentaire. Le territoire de Saint-Martin en fait désormais partie.

Depuis sa création, le 24 mars 2000, la CRE veille au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz en France, au bénéfice des consommateurs et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique. La Commission de Régulation de l’Énergie a approuvé en 2019 un plan d’aide à l’investissement de 530M€ sur 5 ans (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023) pour favoriser la maîtrise de la consommation d’électricité (MDE) dans les zones non interconnectées au réseau électrique continental. Depuis, ce plan d’aide a entrainé une dépense de 286M€ pour les charges de service public de l’énergie. Pour la 4ème année du dispositif, la CRE dresse un bilan positif de ces aides qui ont permis aux particuliers, entreprises et collectivités d’accéder à des travaux pour maitriser leur consommation électrique. Par conséquent, le dispositif est reconduit pour 2024-2028. Afin de préparer le renouvellement, la CRE prolonge de manière transitoire les cadres actuels 2019-2023 sur l’année 2024, ce qui laissera aux comités MDE de chaque territoire le temps de formuler des propositions cohérentes avec leur Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) pour la période 2025-2028. La Collectivité de Saint-Martin rejoint pour la première fois le dispositif avec la création d’un cadre de compensation des actions de maîtrise de la consommation d’électricité. La mise en place de ce cadre permettra de soutenir la reconstruction du système électrique de l’île depuis le passage dévastateur du cyclone Irma en 2017 et également d’accélérer le développement des énergies renouvelables. Depuis 2019, les habitants de Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et de La Réunion ont bénéficié de 421M€ de primes versées pour la mise en œuvre de plusieurs dispositifs d’efficacité énergétique. Ces derniers permettront de réaliser des économies de l’ordre de 2 milliards d’euros de charges de service public de l’énergie sur les 30 prochaines années. _Vx

Réunion publique pour les professionnels du secteur de l’énergie

La Collectivité de Saint-Martin organise en partenariat avec EDF et les services de l’Etat dans le cadre de l’adoption prochaine de la compensation de maîtrise de la demande en énergie (MDE) de Saint-Martin une réunion publique d’information pour les professionnels du secteur (frigoristes, électriciens, climatiseurs, plombiers et charpentiers-couvreurs) ce mardi 23 janvier à 16h à la CCISM. Le cadre territorial sera prochainement adopté par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Il a ainsi été identifié un potentiel d’économie d’énergie de 13 GWh, pouvant être atteint à l’aide d’incitations commerciales contribuant à la réduction de la consommation d’électricité.

