INSOLITE : « Til trash do us part » : un couple taïwanais fait sa photo de mariage devant une montagne de déchets pour la bonne cause

Si la photo de mariage n’est clairement pas idéale d’un point de vue esthétique, elle est franchement parfaite sur le volet militantisme écologique. À Taïwan, un couple de jeunes mariés a décidé d’immortaliser son union devant une montage d’ordures. La mariée en robe blanche et son époux en smoking ont posé devant un immense tas de déchets dans une décharge.

La mariée, militante de Greenpeace et très engagée pour la défense de l’environnement, espère avec ce cliché symbolique décourager ses invités de produire des déchets inutiles. Pour leur « mariage écologique » prévu en janvier, Iris Hsueh et son fiancé ont ainsi demandé aux convives de venir avec leurs propres récipients pour emporter les restes alimentaires. Le couple basé à Taipei a fait trois heures de route pour cette séance photo dans la commune de Puli, où la quantité de déchets apportés à la décharge locale n’a cessé d’augmenter au fil des ans. « Si un invité n’est pas disposé à apporter un récipient, je lui montre la photo et lui demande de reconsidérer sa décision », a expliqué la jeune femme de 33 ans. Taïwan, île autonome de 23 millions d’habitants, dispose d’un programme de recyclage depuis 1987. Plus de 50% des déchets ménagers sont traités par ce système, soit l’un des taux les plus élevés au monde. Mais la quantité d’ordures a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années. Selon le responsable de l’équipe d’assainissement de la commune de Puli, la décharge accueille 50 tonnes de déchets par jour contre 20 tonnes dans les années 1980. « Notre population diminue, mais la quantité d’ordures augmente chaque année », relève-t-il. L’utilisation de la décharge de Puli comme site de stockage des déchets devait être « temporaire », mais elle fonctionne maintenant depuis trois ans. À leur mesure, Iris Hsueh et son fiancé permettent au travers de cette initiative coup de poing et originale de sensibiliser un plus grand nombre à cette problématique qui n’est pas étrangère à d’autres territoires._Vx

