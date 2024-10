INSOLITE ASTRONOMIE : Dans les deux prochains mois, la Terre aura une «mini-lune» éphémère

Cet astéroïde, nommé 2024 PT5, a été détecté en août 2024 et est capturé par la gravité terrestre depuis le 29 septembre, jusqu’au 25 novembre prochain.

Cette “mini-lune”, mesurant une dizaine de mètres de diamètre, gravira à environ 4,2 millions de kilomètres de la Terre, soit dix fois la distance de notre Lune. Toutefois, 2024 PT5 est trop petit pour être visible à l’œil nu. L’observation nécessitera des télescopes professionnels et des conditions météorologiques idéales. Ce phénomène rare, observé seulement quatre fois depuis les années 2000, survient lorsque des astéroïdes géocroiseurs sont temporairement capturés par le champ gravitationnel terrestre. Contrairement à notre Lune permanente, ces mini-lunes restent en orbite seulement quelques semaines ou mois avant de reprendre leur trajectoire dans le système solaire. En 2020, un autre astéroïde, 2020 CD3, avait été capturé pendant plusieurs années avant d’être découvert. L’astéroïde 2006 RH120, observé en 2006, est quant à lui resté en orbite pendant un an. Ces événements offrent aux astronomes une occasion unique d’étudier les interactions gravitationnelles et la dynamique des petits corps célestes. Pour qu’un astéroïde devienne une mini-lune, il doit se déplacer à moins de 3600 km/h et s’approcher à moins de 4,5 millions de kilomètres de la Terre, suivant un angle et une trajectoire précis. Après son passage en 2024, l’astéroïde reviendra frôler la Terre en janvier 2025, puis de nouveau en 2055. _Vx

