Initiative Saint Martin Active / Entreprises et associations : tout savoir sur « le prêt Relève Solidaire »

Dans le contexte de la crise sans précédent que connaît le territoire de Saint-Martin, la Direction Régionale Antilles-Guyane de la Caisse Des Dépôts (par l’intermédiaire de sa direction de la Banque des territoires), France Active et Initiative Saint Martin Active poursuivent leur mobilisation commune en soutien de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et à impact, en déployant un nouvel outil : « le prêt Relève Solidaire ».

En tant que financeur solidaire, et particulièrement dans le cadre de son programme Relance Solidaire, France Active, à travers son réseau, participe à cet effort en proposant une offre d’accompagnement sur-mesure et des financements adaptés aux structures engagées touchées par la crise liée au COVID-19.

Avec une durée de remboursement de 12 à 18 mois, l’objectif de ce prêt est d’aider les entreprises engagées et associations qui ne peuvent être satisfaits par les dispositifs en place, à reconstituer leur trésorerie, à combler la perte non couverte par des aides exceptionnelles et à préparer la relance de leur activité.

Initiative Saint Martin Active, acteur de développement économique, membre du réseau France Active, accompagne la relance de l’activité des entreprises et des associations de l’économie sociale et solidaire à fort impact emploi et territorial, en mobilisant ses compétences et ses interventions en financement et en conseil.

« Initiative Saint Martin Active est engagée, aux côtés de la Banque des Territoires et France Active, pour déployer le Prêt Relève solidaire à Saint-Martin. »

Sabrina RIVERE, Directrice d’Initiative Saint Martin Active.