Guadeloupe / Nouvelle flambée de l’épidémie : le Préfet resserre la vis

Pour la semaine du 12 au 18 juillet 2021, le nombre de nouveaux cas positifs recensés en Guadeloupe est de 281, contre 178, la semaine précédente, indiquent la Préfecture et l’Agence Régionale de Santé. La Préfecture parle même de 4ème vague et prévoit donc de nouvelles mesures.

Une augmentation du nombre de cas qui n’a pas, pour l’heure, d’influence sur la tension hospitalière qui reste stable, précise l’ARS. Au dimanche 18 juillet, 12 personnes étaient hospitalisées en réanimation COVID au CHU, 3 étaient en unité de soins intensifs, 44 patients l’étaient dans les services de médecine et 36 autres en service de soins de suite et de réadaptation (SSR).

Toutefois, deux nouveaux décès sont à déplorer. Deux hommes, d’une moyenne d’âge de 73 ans, hospitalisés en médecine au CHU.

La Préfecture et l’ARS insistent sur la nécessité de se faire vacciner, dans le communiqué. Indiquant qu’au mardi 20 juillet, le taux de couverture vaccinale (au moins une injection) des personnes de plus de 18 ans était de 25,78% en Guadeloupe. A Saint-Martin, il est de 35,03%. A Saint-Barthélemy, il est plus élevé : 64,77%.

De son côté, le préfet de Région, Alexandre Rochatte parle de 4ème vague. En conséquence, des mesures plus restrictives ont été décidées. Ainsi, est réinstaurée une obligation du port du masque en extérieur au sein des zones bâties de la Guadeloupe, entre 8 heures du matin et 23 heures le soir.

Les plages, rivières et autres espaces naturels sont exemptés de port du masque, précise la préfecture.

Autre décision annoncée, l’extension de l’application du pass sanitaire aux établissements et rassemblements sportifs et culturels. Depuis hier 21 juillet, pour accéder à tous les lieux de loisirs et de culture de plus de 50 personnes, il faut présenter un pass sanitaire ou un test récent pour les + de 18 ans.