Santé (Opération résilience) : L’équipe de renfort sanitaire a quitté la Guadeloupe pour rejoindre la Métropole

A la demande du ministère des Solidarités et de la Santé, sur requête de l’ARS, et après une mission d’évaluation du service de santé des armées (SSA), une équipe militaire de renfort est arrivée sur le territoire les 26 et 27 septembre derniers.

C’est une trentaine de soignants du SSA (médecins, anesthésistes, infirmiers), soutenue par 8 militaires du Régiment Médical de l’Armée de Terre, qui est venue renforcer le personnel du CHU de Guadeloupe, en prenant en charge 8 lits de réanimation supplémentaires dans le cadre du plan ORSAN. Du matériel médical d’appoint a également été acheminé à cette occasion.

Cette mission a été déployée suite à l’atteinte du niveau 6 du plan ORSAN, étant donnée la progression de l’épidémie au mois de septembre. Elle est venue en complément des équipes du territoire mobilisées pour prendre en charge notre population.

Les professionnels du SSA méritent d’être salués pour leur engagement efficace aux côtés des soignants du CHU et pour les vies qu’ils ont contribué à sauver.

La décroissance régulière de l’épidémie Covid-19 sur notre territoire, la diminution du besoin en lits de réanimation et l’inflexion de tous les indicateurs de ville, de passages aux urgences et d’entrée en hospitalisation de médecine permettent le retrait du SSA. Les personnels du service de santé des armées et du régiment médical de l’armée de terre rejoindront leur affectation dans l’Hexagone après un mois de mobilisation.

L’ARS tient à nouveau à les remercier chaleureusement pour leur soutien, leur disponibilité totale et leur professionnalisme de grande qualité au bénéfice de la Guadeloupe et de ses habitants.