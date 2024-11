GOLF : Saint-Martin remporte la  «Concordia Cup» 2024 pour la 6ème année consécutive

Mullet Bay – Comme en 2023, à l’issue des parties du samedi matin (9 trous en foursome, 9 trous en 4 balles), les équipes de Saint-Martin et Sint Maarten comptabilisaient 9 points chacune.

Cette année il avait été décidé d’équilibrer les simples du dimanche en opposant des golfeuses et golfeurs de même niveau donc sans coups rendus.

La sélection de St.Maarten composée de membres de la St.Maarten Golf Association (SMGA) voulait absolument arrêter l’hémorragie des 5 défaites de rang. Il était question de «botter les fesses» de la sélection Saint-Martin.

Le suspens restait donc intact dimanche matin au départ des 18 parties en simples.

Chacun des 18 golfeurs de l’équipe de Saint-Martin affrontait en match-play (en «tête-à-tête»), un golfeur de la SMGA avec un gain possible d’un point par victoire et un demi-point en cas d’égalité.

Et fidèles à leurs habitudes, nos représentants, déterminés à conserver le Trophée Jason Nyuiadzi en partie française, se sont déchaînés.

«At the end of the day», victoire en simple sur le score de 10.5 à 7.5, plus serré qu’en 2023 (13 à 5), mais suffisant.

En rajoutant les 9 points du samedi, Saint-Martin remporte la Concordia Cup 2024 sur le score final de 19.5 à 16.5 (22 à 14 en 2023).

St.Maarten est sur la bonne voie mais il faudra faire un effort supplémentaire en 2025. Saint-Martin est prévenu.

A la fin de la compétition, une collation avec boissons était servie aux participants à l’ombre du grand ficus avant la remise du Trophée Jason Nyuiazdi, symbole de la Concordia Cup.

Les joueurs de St.Maarten acceptaient difficilement cette nouvelle défaite mais congratulaient malgré tout leurs homologues de Saint-Martin en leur promettant leurs foudres pour la prochaine édition 2025.

Ce rendez-vous golfique annuel est le symbole de l’amitié et de l’unité sur notre belle île en cette période de la fête de Saint-Martin/St Maarten.

Les Tamarins remercient Mullet Bay Golf Course et son personnel , Caribbean Palms, Divico, CC1, Frigodom, Lavazza et Sprimbarth Cap Caraïbes pour la fourniture des polos de l’équipe de Saint-Martin et …. Faxinfo.

Kiara, la fille de Jason qui nous a quitté au matin du 2ème tour de la Concordia Cup 2010 et sa famille remercient les membres du SMGA et des Tamarins d’associer la mémoire de son papa à la Concordia Cup.

Prochain rendez-vous golf samedi 23 novembre pour le TROPHEE DAUPHIN TELECOM en individuel cette année avec de nombreux prix à gagner.

Inscription et plus d’infos sur le golf à Saint-Martin : tamarinsgolf@gmail.com

Le golf est un sport. Le sport est une école de la vie.

Note de la rédaction : pourquoi pas un golf côté français ?

Un parcours de golf écologique, respectueux de l’environnement et parfaitement intégré dans la nature en partie française est tout-à-fait réalisable.

Il pourrait être unique au monde si en plus il était «à cheval» sur la frontière. Outre l’atout supplémentaire exceptionnel qu’il apporterait à notre destination, il ferait peut-être éclore un nouveau Tiger Woods Saint-Martinois dans quelques années. Il faudrait y penser sérieusement vu la situation d’abandon et figée du golf de Mullet Bay depuis bientôt 30 ans qui risque de perdurer. Beaucoup de touristes golfeurs reviendraient à St-Martin au lieu d’aller en République Dominicaine ou à Porto-Rico et même à Anguilla où le parcours de golf est magnifique.

On dit souvent: à Saint-Martin on a TOUT et c’est vrai. Mais avec un parcours de golf, Saint-Martin serait de loin la meilleure destination touristique dans la Caraibe.

