GOLF : Saint-Martin remporte la «Concordia Cup» 2020

La sélection des Golfeurs des «Tamarins» a remporté le week-end dernier la traditionnelle «Concordia Cup» contre la St Maarten Golf Association (SMGA).

Cette compétition en match-play par équipe et en individuel, voit s’affronter chaque année les golfeurs de la partie française et ceux de la partie hollandaise pendant le week-end du 11 novembre, jour de la fête de Saint-Martin/Sint Maarten et du traité de Concordia,

Cette année la date avait été repoussée au 28 novembre.

Le samedi à 8h les joueurs s’élançaient en shot gun sur les magnifiques fairways du moment à Mullet Bay, pour la formule des 4 balles: sur chaque trou on prend le meilleur score des 2 joueurs de chaque équipe qui jouent chacun leur balle. La matinée se terminait à l’avantage de Sint-Maarten 5,5 à 3,5. (Un match gagné = 1 point, un match nul = 0,5 point).

Puis c’était l’heure de reprendre des forces avec quelques pizzas bien appréciées.

Vers 12h30 les joueurs repartaient pour 18 trous en formule «foursome»: les 2 joueurs tapent la même balle alternativement jusqu’à la fin du trou.

A l’arrivée, les résultats s’amélioraient pour les «Tamarins» qui marquaient un total de 6,5 points, contre 2,5 pour SMGA, soit un cumul pour la 1ère journée de 10 à 8 pour les Tamarins.

Le lendemain pour l’emporter, nos joueurs devaient confirmer et gagner au moins 8 des 18 parties individuelles toujours en «match-play».

Et nos Tamarins faisaient mieux que ça le dimanche en remportant 9 parties et en partageant les points dans 2 autres pour porter le score final à 20 pour Saint-Martin contre 16 pour Sint Maarten.

Saint-Martin remportait pour la 2ème année consécutive la Concordia Cup.

La SMGA remettait à Chiara, la mascotte des Tamarins, le Trophée qui porte depuis 2010 le nom de son papa Jason (Slow, déjà 10 ans, tu es dans nos coeurs).

Les Tamarins, fous de joie, pouvaient enfin pousser leur Oolllllllééééé et savourer leur victoire méritée.

Lors de cette rencontre annuelle, ce fut une nouvelle occasion de réitérer l’amitié qui relie les joueurs de toutes nationalités représentant la friendly island golfique.

Les Tamarins remercie la SMGA pour l’organisation avec plus particulièrement Gitte ainsi qu’Howard pour la préparation manucurée du parcours. _AH

Prochain rendez-vous golf samedi 12 décembre, pour l’incontournable scramble de Noël SMGA avec concours de déguisement en père Noël et décorations des voiturettes. Plus d’infos sur le golf à Saint-Martin : golftamarinsxm@gmail.com.