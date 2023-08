GOLF : Mesguich et Boureau remportent le tournoi Stableford en double de la SMGA

Le samedi 12 août dernier, Laurent Mesguich et Fred Boureau ont remporté les grands honneurs lors du tournoi Stableford en duo au Mullet Bay Golf Course. Cet événement organisé par la Sint Maarten Golf Association (SMGA) a attiré onze équipes de deux golfeurs sur le parcours lors de cette compétition.

Sur un terrain de golf qui s’est de plus en plus amélioré après la pluie des derniers jours, Mesguich et Boureau ont marqué 79 points dans le format Stableford et battu l’équipe des frères Marzi par seulement 1 point. La troisième place a été remportée par Jean Paul Clerk et Claude Levy qui ont marqué 74 points. Le tournoi de samedi dernier s’est tenu selon les règles de la méthode Stableford, connue et jouée dans le monde entier, qui a été inventée par le Docteur Frank Stableford (Wallasey & Royal liverpool Golf Clubs) en 1898. Le Stableford est l’une des méthodes de décompte des points lors d’une partie de golf. Ce système est conçu pour éliminer les extrêmes, et donc ne pas trop pénaliser un débutant qui raterait complètement un coup. Laurent Mesguich et Fred Boureau auront fait preuve d’une grande cohésion d’équipe et d’un esprit de compétition à toute épreuve. Au terme du tournoi, les récompenses ont été remises aux différents classés. Un déjeuner a ensuite été servi à tous les participants, organisé lui aussi par la Sint Maarten Golf Association. La SGMA, créée en 1990 pour promouvoir le golf sur le territoire, accueille tous les golfeurs débutants et expérimentés, de tous âges et nationalités, les touristes et les résidents de Sint Maarten et de Saint-Martin pour devenir membres et les rejoindre lors de tournois et de matchs. _Vx

