GENDARMERIE : Un automobiliste contrôlé à 130 km au lieu de 50 km/h à la Savane !

Les gendarmes ont procédé dimanche 10 mars à de nouveaux contrôles de vitesse dans la ligne droite de la Savane, luttant plus que jamais contre les accidents graves. La palme d’or revient à un automobiliste contrôlé à 130 km/h, sur une portion de route limitée à… 50 km/h !

Poursuivant son action dans le domaine de la lutte contre l’insécurité routière, la gendarmerie de Saint-Martin a procédé dimanche matin à une opération de contrôle de vitesse dans la ligne droite de la Savane, « la vitesse étant un facteur particulièrement aggravant dans les conséquences des accidents routiers », souligne le colonel Maxime Wintzer-Wekehind, commandant de la gendarmerie de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

En moins de deux heures, les gendarmes ont relevé de nombreuses infractions dont cinq excès de très grandes vitesses (dont une vitesse à plus de 130 km/h), entraînant la rétention des permis de conduire et l’immobilisation des véhicules, deux infractions pour excès de vitesse entraînant des contraventions de 4ème classe, deux défauts de permis de conduire, deux conduites sous l’empire d’un état alcoolique, une conduite sous stupéfiant et détention de stupéfiants et un défaut de plaques d’immatriculation.

Toujours lors de ce contrôle routier, un petit malin au guidon d’un deux-roues a voulu jouer avec les forces de l’ordre mais a finalement perdu ! Après avoir été contrôlé une première fois en défaut de permis et sous alcoolémie, ce même pilote s’est présenté 80 minutes plus tard devant les forces de l’ordre sur un autre scooter, toujours sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique. Malheureusement pour lui, les gendarmes veillaient au grain ! _AF

