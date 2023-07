GENDARMERIE : Le lieutenant-colonel Maxime Wintzer-Wehekind nommé chevalier dans l’ordre national du mérite

Plusieurs militaires de la gendarmerie ont été décorés et félicités lors d’une cérémonie militaire qui s’est déroulée le mardi 4 juillet à la caserne Bonne Terre de Saint-Claude en Guadeloupe.

Il s’agit du major Alexis Bastel à qui a été conférée la médaille militaire et les lieutenants colonels Maxime Wintzer-Wehekind, commandant de la gendarmerie de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et Isabelle Denis Hoareau qui ont été nommés chevaliers dans l’ordre national du mérite.

Le drapeau de la gendarmerie de Guadeloupe et des Îles du Nord a été cité à l’ordre de la gendarmerie nationale et décoré de la médaille or de la défense nationale avec palme de bronze.

Enfin, auxiliaires précieux dans bien des missions, les chiens des équipes cynophiles n’ont pas été oubliés. Mia et Oury ont reçu la médaille de la Défense nationale échelon bronze pour leur bravoure et leur efficacité.

51 vues totales