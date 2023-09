GENDARMERIE / Contrôles routiers : de nombreux automobilistes et pilotes de deux roues épinglés par les forces de l’ordre

A l’instar des semaines précédentes, les motards de la brigade motorisée de Saint-Martin ont fait la chasse aux mauvais comportements routiers le week-end dernier sur les routes du territoire.

En tout et pour tout, dix-sept infractions au code de la route ont été relevées par les forces de l’ordre dont cinq alcoolémies au volant, un excès de vitesse, quatre défauts du port de la ceinture de sécurité, trois non ports du casque de sécurité, deux défauts d’assurance, un défaut contrôle technique et une non-conformité de la plaque d’immatriculation.

Rappelons que les usagers de deux roues sont les premières victimes d’accident sur la voie publique à Saint-Martin et sur l’île sœur de Saint-Barthélemy et sont le plus souvent des jeunes.

La sécurité routière est l’affaire de tous. Ensemble, agissons avec responsabilité pour que la route soit plus sûre.

De son côté, la gendarmerie continuera de lutter sans relâche contre les mauvais conducteurs. A bon entendeur… _AF

77 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter