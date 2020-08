Frontières : les CCI de Saint-Martin et de Sint Maarten interpellent les autorités

La Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) et le Conseil d’administration de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sint-Maarten (COCI) ont adressé une lettre conjointe aux gouvernements, au Parlement et au Conseil Territorial de la Collectivité de Saint-Martin pour alerter sur l’impact de la fermeture de la frontière sur l’économie de l’île.

Par communiqué, les deux chambres interpellent les autorités locales :

«Les Chambres Consulaires des deux parties de l’île se joignent pour demander une stratégie de gestion intensifiée commune de la crise sanitaire. Nous vous soumettons par la présente notre analyse à propos des moyens qui pourraient être mise en œuvre sur les deux parties de notre territoire. En effet, nous souhaitons mettre en exergue les malheureuses conséquences engendrées par une fermeture prématurée et précipitée de la frontière, éludant de fait toute possibilité de mise en œuvre de solutions organisationnelles entre les deux territoires. Beaucoup de filières sont en souffrance sur les deux parties de l’île. Le pilier économique de l’île n’a pas de frontière. Les résidents et les visiteurs sont habitués à consommer, dîner et avoir des activités économiques sur les deux parties de l’île, et nous pensons que les restrictions mises en place ne constituent pas la bonne approche».

Les Chambres consulaires de l’île soulignent l’importance d’établir leur partenariat entrepris en 2019 et visant à «prendre en compte les spécificités des deux côtés de l’île, identifier les axes qui permettront de développer des solutions communes et ainsi mutualiser les ressources financières et humaines dans l’intérêt des entreprises de Saint-Martin/Sint Maarten».

Les deux Chambres organisent une conférence de presse virtuelle et conjointe ce jeudi 27 août 2020 à 9h30. Elle sera diffusée en direct sur la page Facebook de la CCISM et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sint-Maarten (CCI Saint-Martin, St Maarten Chamber of Commerce and Industrie).

