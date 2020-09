TOURISME : Quatre gros hôtels sont fermés jusqu’en octobre

Nombreux sont les établissements hôteliers à profiter de la saison cyclonique pour fermer et souvent effectuer des travaux. Mais cette année, certains n’ont pas attendu le mois de septembre pour ne plus accueillir de clients ; certains sont en effet fermés au public depuis plusieurs mois en raison de la crise sanitaire. Y compris en partie hollandaise bien que l’aéroport Juliana ait rouvert aux vols en provenance des Etats-Unis, principal marché émetteur.

Selon les informations disponibles sur son site internet, le Sonesta à Maho dont la capacité est de 420 chambres, ne rouvrira ses portes que le 29 octobre prochain. En revanche, le second établissement du groupe, l’Ocean point resort, est ouvert.

L’Atrium à Simpson bay est aussi fermé. A ce jour, il est annoncé sur son site internet une réouverture au 1er octobre.

A noter par ailleurs que d’autres gros établissements de la partie hollandaise sont toujours fermés depuis le passage d’Irma (les deux établissements Diamonds à Simpson Bay et Pelikan, l’ancien Sonesta à Great Bay et le Westin à Dawn Beach).

Côté français, la Samanna qui ferme toujours en septembre, l’est depuis plusieurs semaines.

Selon les informations disponibles sur son site, sa réouverture est prévue le 2 novembre. Le groupe Belmond envisage de rouvrir le Cap Juluca à Anguilla au même moment, le 1er novembre. Ce seront les deux établissements du groupe à rouvrir.

Enfin, le Secrets à l’Anse Marcel qui devait rouvrir en mars après un important chantier de rénovation suite au passage d’Irma et son rachat, le fera au final le 16 octobre Dans la Caraïbe, le groupe Amresorts possède dix-sept autres établissements et n’en a rouvert que 5 : 2 sur 4 en Jamaïque, 2 sur 11 en République dominicaine et 1 sur 2 à Curaçao. (soualigapost.com)