FOOTBALL / Quart de finale : les Bleues l’emportent face aux Néerlandaises

Après 5 éliminations consécutives en quart de finale, les Bleues de Corinne Diacre ont enfin brisé ce mauvais sort avec une victoire face aux tenantes du titre, les Pays-Bas. Le but de la délivrance est arrivé en toute fin de match, en prolongation, avec le penalty converti par Ève Perisset. Elles sont en demi-finales de l’Euro.

La tension aura duré toute la rencontre et encore plus durant les prolongations, soit 120 minutes au total. Malgré un match à sens unique et totalement maitrisé par les Bleues, les Néerlandaises ont prolongé le suspense jusqu’au bout de la rencontre.

Héroïques en défense et parfois aidées par les montants, les joueuses des Pays-Bas ont très longtemps repoussé l’échéance face à des Bleues déchainées. D’ailleurs, les statistiques de la rencontre confirment l’extrême domination des Françaises. Les Bleues ont tiré au but à 33 reprises durant la rencontre, contre 9 fois pour les Néerlandaises, dont un seul cadré.

Après plusieurs sauvetages sur la ligne de but, les Hollandaises arrachaient les prolongations. L’entrée en jeu en seconde période de la jeune Selma Bacha, élue meilleure joueuse de la rencontre, avait dynamisé encore un peu plus le jeu des Bleues. La délivrance arrivait à la fin de la première mi-temps des prolongations.

Après une belle passe en profondeur, Diani était fauchée dans la surface de réparation. C’est Eve Perisset qui se chargeait, avec succès, de convertir le penalty. Au bout de la nuit anglaise, les Françaises se qualifiaient pour les demi-finales. Elles ont rendez-vous mercredi avec la sélection Allemande, qui n’a encaissé aucun but depuis le début de la compétition. _Pc

Programme

Mardi 26 juillet : Angleterre – Suède à 15 h

Mercredi 27 juillet : France – Allemagne à 15 h

