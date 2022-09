Football : La Ligue toujours présente à la sortie des écoles

Dernière ligne droite des journées « Portes Ouvertes » de la Ligue de Football de Saint-Martin avec au programme de la semaine, une visite aujourd’hui à l’école Emile Choisy (15h) et demain à Amelie Leydet (15h).

Avant le passage de la tempête Fiona, les dirigeants de la Ligue se sont rendus en fin de semaine dernière à l’école Claire Saint-Maximin puis hier au Lycée Professionnel Daniella Jeffry et au collège Mont des Accords. L’occasion pour les enfants d’apprécier les différentes animations mises en place par les éducateurs. L’opportunité aussi pour les parents de se renseigner auprès des clubs concernant la procédure pour être licencié et inscrire leur enfant via l’aide de la CAF concernant le Pass’Sport (voir article). _AF

