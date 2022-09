SINT MAARTEN : Une motarde blessée lors de cascades pendant le passage de la tempête tropicale Fiona

Le samedi 17 septembre dans l’après-midi, une femme a perdu le contrôle de sa motocross en effectuant des cascades à Middle Region, Sint Maarten. Elle s’en sort avec trois fractures.

Le central téléphonique de la police de Sint Maarten a été alerté d’un accident de la route survenu près de Margaret Bruce Drive sur Middle Region Road ce samedi 17 septembre à 15h. Patrouilles de police et services de secours ont été dépêchés sur les lieux. Sur base de l’enquête préliminaire, la motarde s’est blessée en exécutant du rodéo urbain sur la route de Middle Region, alors inondée lors du passage de la tempête tropicale Fiona. La conductrice a perdu le contrôle de sa motocross pour percuter un camion venant en sens inverse. Des témoins de l’accident ont déplacé la victime et le deux-roues, ce qui a compliqué l’enquête approfondie des services de la circulation.

À l’arrivée des secours, la motarde s’est plainte de douleurs aux bras et aux jambes. Les premiers soins d’urgence lui ont été administrés par les ambulanciers qui ont transporté la victime au centre médical de Sint Maarten. Celle-ci dénombre trois factures dues à l’accident : poignet gauche, genou gauche et hanche. Cet incident aurait pu être un drame de plus sur la liste des accidents graves ou mortels causés par le rodéo urbain. Les comportements irresponsables et imprudents continuent de se produire sur les routes de Saint-Martin, mettant en danger la vie de tout usager de la route, automobiliste, conducteur de deux-roues et piéton. Les forces de police de Sint Maarten effectuera donc des contrôles poussés sur les scooters et motos pour réduire le nombre de conducteurs qui ne respectent pas le code de la route, non-respect qui met en péril la vie de la population saint-martinoise. _Vx

