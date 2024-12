FESTIVITÉS / Le marché de Noël à Howell Center : soutenons l’économie locale

Ce samedi 14 décembre, Howell Center vibrera au rythme des fêtes grâce au marché de Noël organisé par la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM). Cet événement, sous le label Spotlight, vise à redynamiser la zone commerciale et permettre de découvrir la richesse des produits et services locaux.

Dans le cadre de sa campagne « Be Loyal, Buy Local », la CCISM multiplie les initiatives pour encourager les habitants à privilégier les commerces et artisans du territoire. Avec des stands variés, ce marché de Noël mettra en lumière des créations artisanales et des idées cadeaux originales. Une ambiance magique sera au rendez-vous, avec l’animation assurée par un lutin magique de 11h à 17h et grâce aux décorations financées par la CCISM, qui se prolongeront jusqu’au 2 janvier. Outre le marché de Noël, la CCISM poursuit ses efforts avec un calendrier de l’Avent digital, valorisant chaque jour de décembre des produits locaux, et des actions spécifiques pour promouvoir l’artisanat. Ces initiatives témoignent d’un engagement fort pour préserver l’emploi et stimuler l’économie locale. Demain, venez nombreux au Howell Center pour célébrer les fêtes tout en soutenant les acteurs économiques de Saint-Martin. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter