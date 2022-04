Qui deviendra Miss Lotus 2022 ?

Le célèbre nightclub situé à Simpson Bay organise son premier concours de beauté, il se transformera donc le temps de trois soirées en podium de défilé pour élire la Miss Lotus 2022.

Les participantes doivent évidemment avoir au minimum l’âge de la majorité, à savoir 18 ans. Le concours est ouvert à toutes celles qui désirent représenter la boîte de nuit et cette dernière n’a pas lésiné sur les moyens pour attirer les membres de la gente féminine à présenter leur candidature. Les prix à gagner sont les suivants : la future Miss Lotus 2022 empochera $ 2,000, celle qui remportera la seconde place aura l’occasion de passer trois nuits au Sonesta Maho Resort et la troisième lauréate se verra offrir un bon cadeau d’une valeur de $ 200 à utiliser au Sunset Spa SXM. Le premier tour de la compétition Miss Lotus 2022 se déroulera ce samedi 2 avril. La soirée sera animée par Suppa Kid et plusieurs DJs se succèderont derrière les platines : DJ King Kembe, DEEJ Blaze, DJ Prince, DJ Tryss et DJ Bring Up. Les demi-finales se tiendront quant à elles le samedi 16 avril avec une édition spéciale bikini. La grande finale qui révèlera le nom de l’heureuse gagnante aura lieu le samedi 30 avril. Les candidatures sont à envoyer par email à Misslotussxm@gmail.com en joignant une ou plusieurs photos ainsi qu’un texte de motivation expliquant pourquoi vous devriez être élue Miss

Lotus 2022.

https://www.lotusnightclubsxm.com

Facebook : Lotus Nightclub Sxm

111 welfare road, Simpson Bay

Infos : 0690637568 / +17215887977

