FESTIVITES : Ambiance colorée et festive pour le carnaval des enfants

Saint-Martin était en fête dimanche avec son formidable carnaval de retour après deux ans d’absence. C’est ainsi qu’une ribambelle colorée et enjouée de plus de 600 enfants, parents et accompagnateurs a défilé dans les rues de Marigot. A la plus grande joie du nombreux public massé tout au long du parcours.

Cette première parade des enfants a été d’autant plus appréciée par les jeunes carnavaliers qu’ils attendaient ce moment de défoulement avec une grande impatience, après deux années de repos forcé liées à la pandémie du Covid-19. C’était donc l’effervescence dimanche où plus de 600 enfants représentant plusieurs établissements scolaires de l’île ont déambulé en centre-ville. Costumes et masques multicolores étaient de sortie pour ce joyeux après-midi. Plusieurs chars décorés et animés sont venus également se joindre au cortège.

Chaque école a présenté devant le jury de belles chorégraphies sous différents thèmes. Les résultats du concours seront connus lors de la parade de Mardi Gras, le 21 février.

En attendant, il convient de féliciter comme il se doit les organisateurs qui ont œuvré au bon déroulement de ce moment festif apprécié de tous.

Un grand bravo aussi aux enfants, professeurs et parents qui ont fait preuve d’imagination et de créativité pour la confection des costumes et des chars. _AF

Le programme à venir :

Vendredi 17 février : SXM Colors Wet Fete à Galisbay

Samedi 18 : J’ouvert à Marigot et Reggae Night à Galisbay

Dimanche 19 février : Parade des adultes à Marigot

Lundi 20 février : We showdown à Galisbay

Mardi 21 février : Parade de Mardi Gras à Marigot

Mercredi 22 février : Burning of Moomoo à Marigot

