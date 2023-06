Festival Gastronomie : Un séminaire de mixologie accessible aux professionnels et aux passionnés amateurs !

La première semaine de juillet 2023 sera placée sous le signe de la mixologie, l’art du cocktail. Saint-Martin, paradis du cocktail sur la plage et de la vie nocturne, offre à l’art de la mixologie une place de choix durant le Festival de la Gastronomie.

Seize établissements participeront à la compétition organisée par l’Office de Tourisme pour tenter de gagner le titre de « Meilleur Mixologue de Saint-Martin 2023/2024 » dont la première phase de qualification se déroulera du 1er au 8 juillet prochain. L’Office de Tourisme offre également la possibilité aux mixologues professionnels ainsi qu’aux amateurs passionnés, d’assister à un séminaire de mixologie dispensé par trois experts en provenance des Etats-Unis le jeudi 6 juillet : Mia Mastroianni, comptant parmi les fondatrices de Soho House West Hollywood, Soho House à Miami Beach et Toronto ; Arthur Sutley, professionnel dans le domaine de l’hôtellerie, intervenant dans de nombreux restaurants, salons et concours ; et Phil Wills, propriétaire du bar The Spirits in Motion à Los Angeles, Miami et Seattle, et également consultant en mixologie.

Ne manquez pas cette opportunité d’échanger avec ces 3 experts comptant parmi les meilleurs de la profession.

Inscriptions via le formulaire : https://forms.office.com/e/uJ6MJTQF9D

Rendez-vous le jeudi 6 juillet, à l’Anse Marcel Beach :

• De 16h à 17h pour les professionnels (mixologues, managers et directeurs d’établissements) – tarif : 75€

• De 17h à 18h pour les amateurs – tarif : 50€

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire !

• Par mail : festivaldelagastronomie@st-martin.org

• Ou par téléphone : +590 590 87 57 21

