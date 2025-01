FAITS DIVERS / Incident à Downstreet : lancer de brique et arrestation

Ce 1er janvier, la police de Sint Maarten (KPSM) est intervenue à Downstreet, Philipsburg, suite à des signalements de menaces proférées par un individu alcoolisé envers des membres de sa famille.

À leur arrivée, les agents ont constaté que l’homme était en état d’ébriété et ont tenté de désamorcer la situation en lui conseillant de rentrer chez lui pour se calmer. Cependant, alors que la police s’apprêtait à quitter les lieux, l’homme a lancé une brique en direction de l’un de ses neveux, provoquant une altercation familiale. Les agents ont dû recourir à la force pour maîtriser l’individu, prévenant ainsi d’éventuelles blessures graves et d’autres agressions. L’homme a été arrêté et conduit au poste de police pour être interrogé. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de cet incident.

Tragique accident au terminal de croisière de Sint Maarten

Un drame s’est produit au lendemain de Noël au terminal de croisière Dr. A.C. Wathey, à Philipsburg. Une touriste âgée de 82 ans, arrivée à bord d’un des navires en escale, a tragiquement perdu la vie après une chute accidentelle dans la mer depuis son fauteuil roulant électrique. D’après les premières constatations, un dysfonctionnement de ce dernier pourrait être à l’origine de la chute. Alertées immédiatement, plusieurs patrouilles de police et des équipes médicales se sont rendues sur place pour tenter de porter secours à la victime. Malgré les efforts soutenus des professionnels, la victime n’a pas pu être réanimée, elle est décédée sur les lieux. Les autorités locales ont adressé leurs condoléances et exprimé leur profonde tristesse face à cette tragédie. Une enquête est en cours pour clarifier les circonstances exactes de l’accident. Cet incident rappelle l’importance des mesures de sécurité pour les visiteurs et les équipements utilisés dans les espaces portuaires. _Vx

