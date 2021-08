Faits-divers / « August Monday » : Une personne blessée par balle

La plus célèbre beach party de la Caraïbe s’est tenue lundi dernier à Anguilla malgré la crise sanitaire. La fête a tourné au drame en fin d’après-midi à la suite d’une altercation.

Les forces de police d’Anguilla enquêtent sur une fusillade qui s‘est déroulée le lundi 02 août dernier à proximité de la plage de Sandy Ground à l’occasion de la fête « August Monday ». « Cela s’est produit vers 17h45 à la fin de la course de bateaux » renseignent les autorités locales dans un communiqué. A la suite d’une altercation une personne a été blessée par balle et conduite à l’hôpital Princess Alexandra. Aussi la police lance un appel à témoins et invite la population qui aurait entendu ou vu quelque chose de suspect à contacter l’Unité des crimes majeurs au 264-497-5333 ou à se rapprocher des policiers. Les informations peuvent être également communiquées via internet en se connectant sur le site sécurisé de la police www.GOV.AI/911».