FAIT DIVERS : Un couple à moto décède après avoir percuté un compteur électrique

Un terrible accident de la route s’est produit le samedi 12 octobre dernier aux alentours de 5 heures du matin faisant deux morts.

Pour une raison encore indéterminée, le pilote d’une moto de forte cylindrée a perdu le contrôle de sa machine et a violemment percuté un compteur de la GEBE sur AT Illidge Road. Le conducteur et la passagère, son épouse, n’ont malheureusement pas survécu à leurs graves blessures. En arrivant sur les lieux, qui se trouvent à proximité d’un grand supermarché bien connu, la police a trouvé les deux victimes sans vie allongées sur le bord de la route, la moto se trouvant à côté des corps. Le personnel ambulancier a indiqué aux officiers que les deux victimes étaient décédées des suites des blessures subies lors de l’accident. Le personnel du service de la circulation était sur place pour enquêter sur ce drame. Cet accident tragique a provoqué une onde de choc au sein de la population. La victime, qui venait de rentrer des Pays-Bas, occupait un poste à responsabilité au sein du ministère de l’agriculture et de la pêche. Son épouse et lui étaient tout sauf des fous du guidon. Quelle tristesse. _AF

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter